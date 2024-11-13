Şeker Fabrikası Onlarca İşçi Alacak!

Erciş 'de bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş işçi alımına çıkıyor. Erciş Şeker Fabrikası, farklı departmanlarda görevlendirilmek üzere çok sayıda yeni işçi alacağını duyurdu. Fabrikanın bünyesinde çalıştırılacak personel sayısının artmasıyla birlikte, bölgedeki işsizlik oranlarının düşmesi bekleniyor. Alımlar için yapılacak olan ihalelerin, Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi gereğince açık usulle gerçekleşeceği bildirildi. Şeker Fabrikası, her iki ilanla toplamda onlarca personel alacağını belirtti ve iş arayanların ilgisini çekti.

Erciş Şeker Fabrikası'nın İlk İhale: Yemekhane ve Lokanta Personeli

Erciş Şeker Fabrikası, ilk işçi alımını işçi yemekhanesi ve alakart lokantası bölümlerine yapacak. Bu alımda toplamda 24 kişi istihdam edilecek. Aşçı başı, aşçı, garson, bulaşıkçı gibi farklı pozisyonlar için personel alınacak ve işe alınanlar 1 yıl boyunca Erciş'teki fabrikada görev yapacak. İhaleye katılmak isteyenlerin, başvurularını 28 Kasım’a kadar elektronik ortamda EKAP üzerinden yapmaları gerektiği vurgulandı.

İkinci İhale: Temizlik, Odacılık ve Şoförlük Hizmetlerine Yönelik Alımlar

Fabrikanın duyurduğu ikinci ilan, temizlik, odacılık ve şoförlük hizmetleri için olacak. Burada, Erciş Şeker Fabrikası, ofis binası temizliği, odacılık hizmetleri ve resepsiyon gibi pozisyonlarda 15 personel almayı planlıyor. Ayrıca, şoförlük hizmetlerine de 3 yeni işçi alınacak. Bu ihale de tıpkı ilk ihale gibi açık usul ile yapılacak ve teklifler yine yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek. Alım yapılacak pozisyonlar, fabrika çalışanlarının günlük yaşamlarını kolaylaştıracak önemli görevleri kapsıyor.

İhale Süreci: Katılım Şartları ve Tarihler

Erciş Şeker Fabrikası'nın gerçekleştireceği tüm alımlar için belirlenen ihale takvimi oldukça net. İlk ihale 28 Kasım tarihinde yapılacakken, ikinci ihale ise 26 Kasım’da gerçekleşecek. Her iki ihale de saat 10:00'da fabrika ofis binasında düzenlenecek. İhalelere katılabilmek için, başvuruların belirtilen tarihe kadar tamamlanması gerekecek. İhalelere katılacak firmaların, belirli belgelerle birlikte tekliflerini sunması bekleniyor. Katılımcılar, fiyat dışı unsurlar ve yeterlilik kriterleri gibi detaylı bilgilere de ilan metninde ulaşabilecek.

İhaleye Katılacaklar İçin Gerekli Belgeler ve Şartlar

Tekliflerin, belirli evraklarla birlikte sunulması gerektiği ifade ediliyor. Özellikle tüzel kişilerin, yönetim ve ortaklık bilgilerini beyan etmeleri ve iş deneyimini göstermek amacıyla belirli belgeleri sunmaları gerekiyor. İhalede başarı sağlamak isteyen adayların, her iki ihalede de yer alan özel şartlara tam olarak uyması büyük önem taşıyor.