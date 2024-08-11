AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Türksat AŞ tarafından işletilen Türksat 1B'nin uzaya fırlatılmasının üzerinden 30 yıl geçti.

Türksat 1B'nin üretim ve testleri Fransız Alcatel Alenia Space Industries firması tarafından yapılırken, uydu, 11 Ağustos 1994'te Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'ndan Ariane 4 roketiyle fırlatıldı ve 42 derece doğu yörüngesine yerleşti.

Türksat 1B, 1994 ile 2006 yıllarında 12 yıl hizmet verdi ve Türkiye için uydu ve uzay teknolojileri açısından milat oldu. Uydu, daha sonra uzay çöplüğüne gönderildi.

Türksat 1C haberleşme uydusu, kalkıştan hemen sonra okyanusa düşen Türksat 1A'nın sigorta bedeli karşılığında üretilerek, Fransız Guyanası Uzay Merkezi ELA-3'ten Ariane 4 roketiyle uzaya fırlatıldı. 42 derece doğu boylamına gönderilen Türksat 1C, 1996 ile 2010 yılları arasında 14 yıl hizmet sağladı.

Türk Telekom ve Aerospatiale ortaklığıyla kurulan ve 15 Kasım 1996’da faaliyete geçen Eurasiasat S.A.M şirketi tarafından yaptırılan Türksat 2A haberleşme uydusu da 11 Ocak 2001'de Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'ndaki Kourou Üssü'nden Ariane 4 roketiyle uzaya gönderildi. Uydu 2016'ya kadar hizmet verdi.

Aktif uydular

Türksat 3A, 13 Haziran 2008'de Ariane 5 roketiyle uzaya gönderildi ve 42 derece doğu lokasyonunda hizmet veriyor. Önceki nesil uydulara kıyasla daha yüksek kullanım kapasitesine sahip Türksat 3A, hem uydu haberleşme hizmetleri hem de Avrupa, Türkiye ve Orta Asya üzerinden doğrudan TV yayınları için kullanılıyor.

Türksat 4A ve Türksat 4B haberleşme uydularının tedariki için 7 Mart 2011'de Japon Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) firması ile sözleşme imzalandı. Türksat 4A haberleşme uydusu 14 Şubat 2014'te Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Proton roketiyle uzaya yollandı. Uydu, Ku-bant'ta Türkiye, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya ile Sahra Altı Afrika bölgelerini kapsıyor.

Kazakistan Baykonur Uzay Üssü'nden 16 Ekim 2015'te başarıyla fırlatılan Türksat 4B haberleşme uydusu da hizmetine devam ediyor. Türksat 4B ile 50 derece doğu yörüngesinde ilk defa Türksat uydusu işletiliyor.

Türksat 5A da 30 derece doğu yörüngesinde hizmet verirken, uydu ile frekans ve yörünge hakları 30 yılın üzerinde güvence altına alınmış oldu. Türksat 5A, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunuyor.

42 derece doğu yörüngesinde hizmet veren Türksat 5B uydusu da Ku ve Ka frekans bandına sahip genişbant haberleşme uydusu özelliğini taşıyor. Uydu, özellikle Ka frekans bandında yüksek veri iletim kapasitesi ile Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika, Akdeniz'in büyük bir bölümü ve Ege Denizi'ni kapsayan geniş bir coğrafyada hizmet veriyor.

İlk yerli ve milli uydu Türksat 6A

Ülkenin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan SpaceX'e ait Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden Falcon 9 roketiyle 9 Temmuz'da uzaya gönderildi. Uydunun yapılacak doğrulamaların ardından Ekim 2024'te, hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine ulaşması hedefleniyor. Uydunun nihai kabulü bu yörüngede tamamlanacak.

Şu anda uydunun bütün fonksiyonları normal olurken, süreç planlandığı şekilde ilerliyor. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanılarak geliştirilen Türksat 6A, 15 yılı aşkın süre hizmet verecek.

Türksat 6A, yer sabit haberleşme uydusu olarak, TV yayıncılığı başta olmak üzere acil durum haberleşmesi hizmetlerini geniş bir kapsama alanında sunacak.