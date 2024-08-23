Türkiye genelinde terör örgütü IŞİD’e yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. "Gürz-9" adı verilen bu kapsamlı operasyonda, aralarında Ankara ve İstanbul’un da bulunduğu 17 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü bu operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyonla teröre karşı mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı ve son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmayacaklarını belirtti. Türkiye'nin dört bir yanında yankı uyandıran bu operasyon, teröre karşı verilen kararlı mücadelenin son halkası olarak tarihe geçti.

Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi