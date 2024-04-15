Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Turizm Haftasına" ilişkin istatistikleri paylaştı.

Derlenen verilere göre geçtiğimiz yıl ve bu yıl yaşanan yoğunluk gözler önüne serildi.

2023 yılında gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı 56 milyon 693 bin 837 oldu.

Yabancı turistlerden yoğun ilgi

Bu ziyaretçilerin 49 milyon 209 bin 180'i yabancı, 7 milyon 484 bin 657'i "yurt dışı ikametli vatandaş" ziyaretçilerden oluştu.

Ocak ayında gelen turist sayısında yüzde 12 artış

Sınır-giriş çıkış istatistiklerine göre, Türkiye Ocak 2024'te 2 milyon 47 bin 27, şubat ayında 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Geçen yılın aynı döneminde 3 milyon 876 bin 381 yabancı ziyaretçi, Türkiye'ye giriş yapmıştı.

Bu yıl 4 milyondan fazla yabancı turist geldi

Bu verilere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 4 milyon 341 bin 606 oldu.

14 ayda 61 milyonu aşkın turist giriş yaptı

2023'te ve 2024'ün ilk 2 ayında, Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı toplam 61 milyon 35 bin 443 olarak tespit edildi.

İlk sırada İran var

Türkiye'ye ocak ve şubat ayında en çok ziyaretçi gönderen ülke, 437 bin 905 kişi ile İran oldu.

İran'ı 433 bin 654 kişi ile Rusya, 345 bin 301 kişi ile Bulgaristan takip etti. Bulgaristan'ı sırasıyla Almanya ve Gürcistan izledi.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise ilk sırada Rusya yer alıyor.

İstanbul ilk tercih oldu

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul, ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Edirne, Antalya, Artvin ve Ağrı takip etti.

Turizm geliri arttı

Türkiye'de salgın koşulları nedeniyle turizm gelirinde düşüş olurken, 2021'den sonra turizm sektörü toparlanmaya başladı.

2022'deki turizm geliri 46 milyar 477 milyon 871 bin dolar olurken, geçen yıl bu rakam 54 milyar 315 milyon 542 bin dolara ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da turizm geliri ile 2023'ün turizmde rekor yılı olduğunu kaydetti.

Türkiye'ye 2019-2023 arasındaki gelen ziyaretçi sayısı ile elde edilen turizm geliri ise şöyle:

Yıllar Ziyaretçi Sayısı / Turizm Geliri

2019 51 milyon 747 bin 199 / 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar

2020 15 milyon 971 bin 201 / 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar

2021 30 milyon 38 bin 961 / 30 milyar 173 milyon 587 bin dolar

2022 51 milyon 387 bin 513 / 46 milyar 477 milyon 871 bin dolar

2023 56 milyon 693 bin 837 / 54 milyar 315 milyon 542 bin dolar.