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Son dakika haberleri: Türkiye'yi bu sezon Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, gösterdikleri performansla dikkat çekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda yer alan Galatasaray'ın yanı sıra UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'unda bulunan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, şu ana kadar ortaya koyduğu grafikle ülke puanını yukarı çekti.

Türkiye; ülke puanı sıralamasında 10. sıraya yükselirken, önündeki en yakın rakibi İskoçya'yı geçmesi için sıcak bir gelişme yaşandı.

GÖZLER GALATASARAY'DA

Ülke puanı için gözler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Molde'yi 3-2 mağlup eden ve avantajı cebine koyan Galatasaray'ın rövanş maçına çevrildi.

ASLAN, GRUPLARA KALIRSA...

Sarı - kırmızılıların Rams Park'ta oynanacak olan rövanşta kazanarak turu geçip, gruplara kalması halinde Türkiye, ülke puanı sıralamasında İskoçya'yı geride bırakarak 9. sıraya yükselecek.

RANGERS MAÇI KRİTİK

Ancak Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele eden Rangers'ın PSV'yi elemesi ve gruplara kalması durumunda ise İskoçya yeniden Türkiye'nin önüne geçecek.

İskoç temsilcisi, ilk maçta konuk ettiği Hollanda ekibi PSV ile 2-2 berabere kalmıştı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Salı günü saat 22.00'de Molde'yi konuk edecek.

Mynet