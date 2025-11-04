Van Gölü Havzası, sahip olduğu geniş sazlıklar, göller ve deltalarla yalnızca Van için değil, tüm ülke ekosistemi için büyük önem taşıyor. Bölge; kuşların göç rotaları üzerinde bulunması, beslenme ve üreme alanı oluşturması bakımından da dikkati çekiyor. Bölgedeki bu doğal çeşitlilik, hem ekolojik dengenin korunmasında hem de nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin yaşamını sürdürmesinde önemli rol oynuyor.

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'nın Türkiye'nin en fazla sulak alanına sahip bölgesi olduğunu belirtti. Sulak alanların doğanın rahimleri olduğunu ve bu alanları korudukça doğanın dengesinin de canlı kaldığını ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Bu sulak alan zenginliği, bölgenin yaban hayatı açısından da son derece zengin olmasını sağlıyor. Sulak alanlarda yaşayan çok sayıda kuş ve diğer canlı türleri, bölgenin ekolojik çeşitliliğini artırıyor.

Bu durum, aynı zamanda Van YYÜ Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen hasta yaban hayvanı sayısının da artmasına neden oluyor. Sulak alanlar, doğanın rahimleridir. Bu alanlar, ekolojik denge içerisinde sürekli canlı üreten bir sistemdir. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bazı kuş türleri de bu bölgelerde kendilerini güvende hissederek üreme imkânı buluyor. Ancak bu alanların kolay ulaşılabilir olması, zaman zaman insanların aşırı ilgisine ve olumsuz müdahalelere neden olabiliyor" dedi.

"Sazlık alanlar kuşların evleridir"

Yaban hayatının korunması için sazlık alanlarda duyarlı davranmanın önem taşıdığını dile getiren Aslan, "Sazlıkları yakmamak, ateş yakmamak, yüksek ses çıkarmamak ve avlanmamak gibi basit önlemler bile bölgedeki tür çeşitliliğinin artmasına katkı sağlayabilir. Doğa Koruma ve Milli Parklar, avlanma alanlarını ve serbest avlanabilecek türleri düzenli olarak duyuruyor. Bu nedenle, cezai durumlarla karşılaşmamak ve doğaya zarar vermemek için, av yapmadan önce avın nerede ve hangi türler için serbest olduğunu öğrenmek gerekiyor.

Örneğin, bu yıl Edremit sazlığında, havaalanı yakınlarında nadir görülen dik kuyruk türü gözlemlendi. Bunun yanı sıra uzun zamandır görülmeyen farklı kuş ve balık türleri de bu bölgede tespit edildi. Eğer bu alanlar tahrip edilmezse; kazlar, ördekler, karabataklar ve daha birçok türden oluşan yaklaşık 250 farklı canlı türü belirli dönemlerde bu bölgede görülebilecek" diye konuştu.