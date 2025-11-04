Ziyarette öğrencilere kışlık giysi ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Etkinliğe Çatak İlçe Millî Eğitim Müdürü Hamdi İnan, Türk Kızılay Van Şube Başkanı Ahmet Ferhat Yeltekin ve Kızılay Gevaş İlçe Koordinatörü Seferi Baybure katıldı.



İlçe Millî Eğitim Müdürü Hamdi İnan, yapılan desteğin çocukların eğitim motivasyonuna önemli katkı sağladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk Kızılay Van Şube Başkanı Ahmet Ferhat Yeltekin ise Kızılay’ın sadece afet anlarında değil, her zaman toplumun her kesimine destek olmayı görev bildiğini ifade ederek, öğrencilere yapılan bu anlamlı desteğin süreceğini vurguladı.