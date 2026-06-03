Türkiye’de uzun süredir zaman zaman gündeme gelen “yeni iller oluşturulacak mı?” tartışması yeniden alevlendi. İl statüsü beklentisi içinde olan birçok ilçe, sahip olduğu nüfus ve ekonomik kapasiteyle dikkat çekiyor.
Özellikle büyük şehir merkezlerine uzaklık, gelişmiş ulaşım ağı ve ekonomik canlılık gibi faktörler, bu ilçelerin il olma tartışmalarında öne çıkmasına neden oluyor.
İL OLMANIN 8 KRİTERİ
İl statüsü kazanılmasına ilişkin tartışmalarda, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ortaya koyduğu bazı temel ölçütler referans alınıyor:
- Nüfus: İlçenin güncel nüfusunun en az 100 bin olması.
- Uzaklık: İl merkezine en az 30 kilometre mesafede bulunması.
- Mevcut Şehirleşme: Yapılaşma ve kentsel dokunun yeterliliği.
- Ulaşım Durumu: Bölgenin ulaşım ağı ve merkeze olan bağlantı kolaylığı.
- Hinterlant (Artbölge): İlçenin çevresiyle olan ekonomik ve coğrafi etkileşim alanı.
- Ekonomik Çeşitlilik: Ticari kapasite ve istihdam olanakları.
- Eğitim Durumu: Okullaşma oranı, eğitim altyapısı ve kapasitesi.
- Sosyal ve Kültürel Gelişmişlik: Sağlık altyapısı, sosyal donatılar ve genel hizmet yeterliliği.
- Bu çerçevede bazı ilçeler, mevcut yapılarıyla “adeta il merkezi” görünümünde değerlendiriliyor.
İL OLMASI BEKLENEN 24 İLÇE
Yapılan değerlendirmelere göre il olma potansiyeli en yüksek ilçeler arasında Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplam 24 yerleşim öne çıkıyor:
- Yüksekova (Hakkari) – 121.314
- Midyat (Mardin) – 125.791
- Polatlı (Ankara) – 131.894
- Elbistan (Kahramanmaraş) – 132.036
- Kahta (Adıyaman) – 136.769
- Kozan (Adana) – 132.572
- Ünye (Ordu) – 135.914
- Ergani (Diyarbakır) – 141.098
- Konya Ereğli (Konya) – 158.010
- Lüleburgaz (Kırklareli) – 157.136
- Nazilli (Aydın) – 162.156
- Cizre (Şırnak) – 166.290
- Bandırma (Balıkesir) – 169.476
- Erciş (Van) – 170.209
- Zonguldak Ereğli (Zonguldak) – 173.000
- Edremit (Balıkesir) – 176.251
- Fethiye (Muğla) – 187.332
- İskenderun (Hatay) – 228.149
- Manavgat (Antalya) – 266.480
- Siverek (Şanlıurfa) – 277.399
- İnegöl (Bursa) – 306.004
- Çorlu (Tekirdağ) – 306.939
- Tarsus (Mersin) – 358.510
- Alanya (Antalya) – 371.547
GÖZLER YENİ KARARLARDA
Söz konusu ilçeler, sahip oldukları nüfus ve ekonomik hacimle birçok ili geride bırakırken, il statüsü tartışmalarını da canlı tutuyor. Ancak idari bir değişiklik için resmi karar süreçlerinin belirleyici olacağı vurgulanıyor.