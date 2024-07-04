Eski Gazeteci Yalçın Arpa, entertip dizgi makinesinin faal olarak çalıştığı iki yerden birinin Van olduğunu söyledi.

Dijital teknolojinin gelişimiyle beraber yerini yeni model baskı makinelerine bırakan entertip dizgi makinesinin faal durumda olduğunu belirten eski Gazeteci Yalçın Arpa, entertip dizgi makinesinin Türkiye’de sadece iki örneğinin olduğunu belirtti.

40 yılı aşkın süredir kullanılan ve hala faal durumda olan dizgi makinesinin içerisinde bulunan kazan sistemi ile kurşunların harflere çevrildiğini söyleyen Yalçın Arpa, “40 yıllık bir makine olduğunu söyleyebilirim, eşi benzeri olmayan ve faal durumda olan bu makine; Türkiye’de sadece iki yerde var. Biri burada diğer bir örneği de Cumhuriyet Gazetesi’nde var. Entertip model bir baskı makinesi olarak geçiyor, şu an faal durumda bu makinenin çalıştığı sadece iki yer var.” ifadelerini kullandı.

Kurşun dizgi tekniği ile yapılan gazetelerin basımı için entertip denilen yarı otomatik dizgi makinelerinin kullanıldığını aktaran eski Gazeteci Yalçın Arpa, “Kurşun dizgi tekniğini kullanarak bastığımız gazeteler vardı, şu an teknolojik gelişmelerle beraber işler kolaylaştı. Tarihi eser niteliği dahi taşıyan bir makine, bu makinenin içinde kurşun harfler var; bu harfleri baskı makinesinin içerisinde yer alan kazanda ısıtıyoruz. Harfleri burada ısıtıyoruz ve tek tek kurşunla eritilerek yapılıyor. Makinenin ön tarafında bulunan daktilo desteği ile yazılara dökülen harfler eritilen kurşunlara yazı yazılarak basılıyor. Zor olan bir iş ama mürekkebi yalayan her insanın severek yapacağı bir iş, üstüne de böyle eşi benzerine az rastlanan ekipmanları da görünce işin kıymeti daha da artıyor.” şeklinde konuşarak entertip model dizgi makinesinin nasıl kullanıldığına dair bilgiler aktardı.