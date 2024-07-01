Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı, Orman Genel Müdürlüğü’ne ait verilere göre 2023 yılı itibariyle Van’ın genel alanı 1 milyon 898 bin 97 hektar olarak açıklandı.

Toplam il genel alanı içerisinde orman alanı 45 bin 141 hektar olarak bildirildi. Ağaçların tepe çatılarının yüzde 11-100 oranlarında alanı örttüğü ormanları oluşturan normal kapalı orman alanı bin 907 hektar alanı kaplarken, ağaçların tepe çatılarının yüzde 10’dan az oranda alanı örttüğü boşluklu kapalı orman alanları 43 bin 234 hektar alanı kapladı.

Türkiye genel alanı 78 milyon 4 bin 666 hektar alandan oluşurken bu alanların 23 milyon 363 bin 71’i toplam orman alanını oluşturdu. Bu ormanların 13 milyon 708 bin 972 hektarı normal orman alanından oluşuyorken, 9 milyon 654 bin 99 hektarı boşluklu kapalı alanlardan oluştu.

Türkiye genel alanının yüzde 30’unu ormanlık alanlar oluştururken, Van’da il genel alanının yalnızca yüzde 2’sini ormanlık alanlar oluşturdu.

Van, Doğu Anadolu Bölgesi illeri arasında orman alanı bakımından 12’nci sırada, Türkiye genelinde ise 78’inci sırada yer aldı. Türkiye genelinde en az orman alanı bulunan dört il sırasıyla, yüzde 2 orman alanıyla Van, yüzde 1 orman alanlarıyla Şanlıurfa ve Iğdır, son olarak ise yüzde 0,5 orman alanıyla Ağrı oldu.