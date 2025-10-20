Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin gireceği ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabileceği TR-YÖS/2, Türkiye'de 17 ilde, yurt dışında 15 ülkede toplam 37 sınav merkezinde uygulandı. Sınav için 42 bina ve 315 salon kullanıldı.

Toplam 6 bin 4 adayın başvurduğu TR-YÖS/2, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde düzenlendi.

Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi'nde 40, Temel Matematik Testi'nde 40 soru olmak üzere 80 soru soruldu ve 100 dakika cevaplama süresi verildi.

Sınav sonuçları 14 Kasım'da açıklanacak.

Temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan TR-YÖS/2'nin temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u "www.osym.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.