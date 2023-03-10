Türkiye'de 2023 seçim maratonu başladı...

Millet İttifakı'nın krizi sonrasında siyasi gündem hareketli günler geçirirken, nihayet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak isim belirlendi.

Meral Akşener'i pek mutlu etmeyen karar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması ile netleşti.

Her şey seçim tarihinin belirlenmesine kaldı.

Tarihin ertelenip ertelenmeyeceği konuşulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 14 Mayıs tarihine yoğunlaşıldı.

Kararı imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün aldığı kararla seçim tarihi resmi olarak kesinleşti.

Erdoğan, kararı Beştepe'de imzaladı.

İmzalanırken büyük alkış karar, yarın Resmi Gazete'de yayınlanacak.

Seçmen böylelikle 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek...

YSK, 2 aylık seçim takvimini başlatacak

2023 seçim sürecine start verilirken, şimdi gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi.

YSK, kararın açıklanmasıyla birlikte takvimi belirleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararı yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu kararın ardından, YSK iki aylık seçim takvimini başlatacaktır.” dedi.

21 Mart'tan itibaren adaylık başvuruları alınacak

14 Mayıs tarihinde sandığa gidecek olan seçmen, hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçecek.

YSK’nın açıklayacağı seçim takvimi bu iki süreci kapsayacak.

Olası takvime göre YSK, 21 Mart’tan itibaren cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alacak.

Nisan ayının ilk haftasında ise cumhurbaşkanlığı aday listeleri YSK tarafından kesinleşecek.

Seçime ittifak ile girecek partiler, YSK’ya ittifak protokollerini teslim edecek.

8 Nisan’da da milletvekili aday listelerinin YSK’ya verilmesi bekleniyor.

7 gün içinde istifa

Milletvekili aday adayı olmak isteyen memurların ise seçim kararıyla 7 gün içinde istifalarını vermeleri gerekiyor.

Seçmen listelerinin askıya çıkarılmasının ardından itirazlar incelenecek.

Nisan ayının ortasında ise Resmi Gazete’de aday listelerinin yayınlanmasıyla propaganda dönemi başlamış olacak.

Depremzedeler ve yurt dışı seçmen nasıl oy kullanacak?

Deprem dolayısı ile farklı şehirlere göç eden vatandaşlar için de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme yapılacak.

YSK, yurt dışı seçmenlerle ilgili de Dışişleri Bakanlığı’nın görüşünü alacak.

Hangi ülkelerde kaç sandık kurulacağı ve oy verme günleri belirlenecek.

Bazı temsilciliklerde oy verme günü 3 gün bazı temsilciliklerde 1 haftayı bulabilecek.