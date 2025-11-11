AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, küresel ticaret politikalarında ABD’nin diğer ülkelerle uzlaşıp uzlaşamayacağına ilişkin gelişmeler yakından izlenirken bu yılın 10 ayında, Türkiye’nin otomotiv sektörü güçlü performansıyla öne çıktı.

ABD yönetiminin korumacılık kapsamında devreye aldığı gümrük tarifelerinin küresel ekonomi üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkiler ülkelerin ticaret konusunda elini zayıflatan bir unsur olmayı sürdürüyor.

Ekonomik endişelerin arttığı ve ülkeler arasındaki ilişkilerin yeniden değerlendirildiği bu dönemde Türkiye, hem tamamlanmış araç üretiminde hem de tedarik sanayisinde küresel ölçekte öne çıkan ülkeler arasında yer almayı başardı.

Yılın 10 ayında 34 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, ocak-ekim dönemleri itibarıyla son 3 yılda üst üste rekor kırarak dış satımda liderliğini pekiştirdi.

Sektörün ihracat verilerine bakıldığında, 2024'ün söz konusu döneminde otomotiv ihracatı 30,5 milyar dolar, 2023'te 28,7 milyar dolar, 2022'de 25 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv ihracatı, salgının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin hissedildiği 2021 ve 2020'de ocak-ekim döneminde sırasıyla 23,9 milyar dolar ve 20,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Sektörün ihracatı 2019'da 25,4 milyar dolar, 2018'de 26,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Sektörün toplam ihracattaki payı yüzde 17,5 oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı bu yılın ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 3,9 artış göstererek 224 milyar 578 milyon 441 bin dolar oldu. Ekim ayında da ihracat, yüzde 2,2 artışla yükselişle 24 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv sektörü, yılın 10 ayında 34 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim dönemi ihracatını gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde otomotiv sektörünün ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarken sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 17,5 olarak hesaplandı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Yılın 10 ayında otomotivde en fazla ihracat 5,6 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken bu ülkeyi 3,9 milyar dolarla Fransa, 3,4 milyar dolarla Birleşik Krallık, 2,9 milyar dolarla İspanya ve 2,7 milyar dolarla İtalya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında da Almanya zirvede yer aldı. Bu dönemde otomotiv sektörünün ülkeye dış satımı 1,5 milyar dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi, 843,2 milyon dolarla İspanya, 470,5 milyon dolarla Slovenya, 449,4 milyon dolarla Fransa, 315,9 milyon dolarla Romanya izledi.

En fazla ihracat Kocaeli'den

İl bazında bakıldığında, bahsedilen dönemde otomotiv sektöründe en fazla ihracat 10,1 milyar dolarla Kocaeli'den gerçekleşti.

Aynı dönemde Bursa'dan 7,4 milyar dolar, İstanbul'dan 7,2 milyar dolar, Sakarya'dan 4 milyar dolar, Ankara'dan 1,4 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.