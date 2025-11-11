Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2025 yılı Ocak-Eylül dönemini kapsayan verilere göre Van'daki bankacılık sektörünün kredi hacmini açıkladı.

BDDK’nın FinTÜRK-Coğrafi Dağılımı raporunda yayımlanan verilere göre, Van'da 2025 yılının ilk 9 ayında toplam nakdi kredi hacmi 83 milyar 521 milyon 711 bin TL olarak gerçekleşti.

En yüksek nakdi kredi kullanımı mevduat bankalarında 6 milyar 441 milyon 299 bin TL ile kaydedildi. Bunu 3 milyar 503 milyon 154 bin TL ile kamu bankaları izledi. Yerli özel bankalar 1 milyar 782 milyon 859 bin TL, katılım bankaları 1 milyar 554 milyon 870 bin TL, kalkınma ve yatırım bankaları ise 1 milyar 320 milyon 727 bin TL nakdi kredi verdi.

Toplam takipteki alacaklar 7 milyar 183 milyon 869 bin TL olurken, garanti edilen krediler toplamı 68 milyar 835 milyon 212 bin TL'ye ulaştı.

Sektör bazında toplam nakdi kredi 68 milyar 918 milyon 802 bin TL ile en yüksek seviyede mevduat grubunda gerçekleşirken, kamu sektörü 3 milyar 503 milyon 154 bin TL oldu.

Takipteki alacaklar ise toplamda 7 milyar 183 milyon 869 bin TL'yi bulurken, garanti edilen kredilerdeki 68 milyar 835 milyon 212 bin TL'lik ölçek yer aldı.