Çankaya Timur Ortaokulu'nda da öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sabah saatlerinden itibaren okulun ilk günü heyecanını yaşadı.

Okul öncesi eğitime başlayanlar ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenmişti. Ortaokula başlayan öğrencilerin okul ortamına uyumlarının sağlanması için bu hafta yapılacak rehberlik çalışmaları da 12 Eylül'e kadar sürecek.

Bakanlıkça, tüm kademelerde 18 milyona yakın öğrenci ve yaklaşık 1,2 milyon öğretmenin dersbaşı yaptığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, 184 milyon 455 bin 297 ders kitabı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz dağıtıldı.

"Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü" doğrultusunda, ilk gün okullarda "Her Çocuk Bir Fidan" temalı kısa film gösterimi yapıldı, tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Edirne'de okullarda ilk derste "yeşil vatan" konusu işlendi

Tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de okullarda "İlk Dersim: Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" konusu işlendi.

Yüksel Yeşil İlkokulu'nda da törenin ardından sınıflarına giren öğrenciler, okula başlamanın sevincini yaşadı.

Öğrencilere ilk derste Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında doğa sevgisini pekiştirmek, çevreye karşı sorumluluk bilincini güçlendirmek amacıyla "yeşil vatan" konusu anlatıldı.

Orman yangınlarının önlenmesi ve ormanların korunması amacıyla sınıf öğretmenleri öğrencilere bilgi verdi.

Yüksel Yeşil İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Reyhan Kuru, AA muhabirine son dönemde çıkan orman yangınları nedeniyle derin bir acı hissettiklerini söyledi.

Ormanların insanlığın geleceği olduğunu belirten Kuru, "O yüzden ormanları korumamız ve çoğaltmamız için tüm ülke seferberlik halinde olmalı. Orman yoksa hayat yok. Çocuklarımıza orman bilincini okulda kazandırıyoruz. Yaşayacak başka bir dünyamız yok. Yeşilimizi korumalıyız. Çocuklarımız da bu konuda çok duyarlı." dedi.

Öğrencilerden Kumsal Özen, ormanlara atılan plastik ve cam atıkların yangınlara neden olduğunu anlattı.

İnsanların yeşile, doğaya daha duyarlı olması gerektiğini ifade eden Özen, "Çiçekleri, böcekleri ve ormanları korumalıyız." dedi.

Yusuf Sinan Şipal ise ormana kamp ve piknik yapmaya gelenlerin atıklarını bırakması nedeniyle yangınların oluşabileceğini bu nedenle dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Sakarya

Sakarya'da 797 okuldaki 9 bin 368 derslikte, 14 bin öğretmen ve 205 bin öğrenciyle yeni dönem başladı.

Serdivan ilçesindeki Bahçelievler Gazi İlkokulu'na öğrencilerle gelen aileler, çocuklarını öğretmenlerine teslim etti.

İstiklal Marşı töreninin ardından öğrenciler, ilk ders için sınıflarına geçti.

Bolu

Bolu'da 2 bin 625 derslikte 4 bin 240 öğretmen, yeni dönemde öğrencilerle buluştu.

İl genelinde tüm okullarda ilk ders zili çalarken öğrenciler, yaz tatilinin ardından sınıflarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Bazı öğrenciler, aileleriyle okula geldi. Kent merkezinde bulunan 50. Yıl Ortaokulu'na gelen öğrenciler, ders zilinin çalmasıyla dersbaşı yaptı.

Kocaeli

Kocaeli'de de 1493 okulda 462 bin 295 öğrenci ve 30 bin 12 öğretmen, ders zilinin çalmasıyla sınıflardaki yerlerini aldı.

Gebze ilçesindeki Osmangazi Ortaokulu'nda yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından bazı öğrenciler şiir okudu. 5. sınıfa başlayan öğrencilerin isimleri tek tek okunarak sınıflarına alındı.

Karabük

Karabük'te 197 okulda yaklaşık 37 bin öğrenci ve 3 bin 500'ü aşkın öğretmen, yeni eğitim öğretim yılında buluştu.

Yeşil Mahalle'deki Şehit Mehmet Esen Ortaokulu ve Anayasa İlkokulu'nda yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından öğrenciler, sınıflarına alındı.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da katıldı.

Düzce

Düzce'de öğrenciler, sabah saatlerinde aileleriyle okullarının yolunu tuttu.

Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu'nda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, sınıflara alındı.

İlkokula yeni başlayan öğrenciler ise balonlarla süslenen sınıflarında dersbaşı yaptı.

İl genelinde yeni eğitim-öğretim yılı, 402 okulda 77 bin 160 öğrenci ve 6 bin 7 öğretmenle başladı.

Adana

Adana'da 34 bin 856 öğretmen ve 547 bin 59 öğrenci için 1642 okulda 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Cebesoy İlkokulu'na gelen öğrenciler, öğretmenleriyle buluşmanın sevinicini yaşadı.

Okul bahçesinde sıraya giren öğrenciler İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına girerek derslerine başladı.

Mersin

Mersin'de yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler için ilk ders zili çaldı.

Yenişehir İlkokulu'na giden öğrenciler, sınıflarında arkadaşlarıyla buluştu.

Okul bahçesinde bekleyen aileler de eğitim hayatına yeni başlayan çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Hatay

Hatay'da, depremde aldığı hasar sonrası yıkılan ve yerine yenisi yapılan 3 katlı 12 derslikli Dursunlu Gazi İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılışı yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı ve beraberindekiler, okulun açılış kurdelesini keserek ilk ders zilini çaldı, sınıfları gezerek öğrencilere hediye verdi.

Bu sırada 1. sınıf öğrencisi Ali Asil Harnuboğlu'nun ağladığını gören Vali Masatlı, küçük çocuğu teselli etmeye çalıştı. Ali Asil, ilk dersini annesiyle yaptı.

Masatlı, daha sonra gazetecilere, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Deprem sonrası bu yıl 181 yeni okulun hizmet verdiğini belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 798 okulumuzun büyük onarımını gerçekleştirdik, 145 okulumuzda güçlendirme faaliyetleri yaptık, 181 yeni okulumuzu hizmete açtık. Bu 181 okulumuzun derslik sayısı 1873'tür, diğer taraftan 86 okulumuzun da inşaatı devam ediyor. İnşallah bunlar tamamlanınca 1137 dersliği daha Hatay'ımızın eğitim öğretim hizmetlerine sunacağız."

Osmaniye

Osmaniye'de 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 10 bin öğretmen ve 149 bin öğrenci 460 okulda dersbaşı yaptı.

İstiklal İlkokulu'nda düzenlenen törene Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı.

Öğrencilerce hazırlanan halk oyunları gösterilerinin ardından havaya beyaz balonlar bırakıldı.

Vali Yılmaz'ın ilk ders zilini çalmasıyla tören sona erdi.

Gaziantep

Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, yeni eğitim öğretim dönemi dolayısıyla Mehmet Erdemoğlu İlkokulu'nda düzenlenen programa katıldı.

Sezik, il genelinde 705 bin öğrencinin okula başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gaziantep olarak biz de yaklaşık 2 bin 250 eğitim kurumumuz, 35 binin üzerinde eğitim camiamızın neferleri ve 705 bin öğrencimizle eğitim ve öğretim yılına başladık. Bu kapsamda yaklaşık 58 bin 500 öğrencimizle yeni eğitim öğretim yılına birinci sınıf olarak başladılar."

Programa, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, protokol üyeleri ve veliler katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 700 bini aşkın öğrenci ders başı yaptı.

Vali Hasan Şıldak, yeni eğitim öğretim dönemi dolayısıyla Eyyübiye ilçesi kırsalındaki İkizce Okulu'nda düzenlenen programa katıldı.

Kentin öğrenci potansiyelinin fazla olduğunu belirten Şıldak, her yıl 75 bini aşkın çocuğun kentte okula başladığını ifade etti.

Şıldak, öğretmen ve öğrencilere yeni dönemde başarılar diledi.

Malatya

Malatya'da 852 okulda, 12 bin 953 öğretmen ve 150 bin 515 öğrenci ile 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi başladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Bu yıl adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Yavuz, "Bu yeni dönemin, eğitim camiamızın her bir üyesine, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ailelere hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kilis

Kilis'te 50 bin 300 öğrenci ve yaklaşık 3 bin 300 öğretmen, 2025-2026 eğitim öğretim dönemine başladı.

Kilis Valisi Tahir Şahin, Yunus Emre İlkokulu'nda ders başı yapan öğrencileri ziyaret etti.

Şahin, 2025-2026 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Şahin, 6 Şubat'ta yaşanan depremden sonra okullardaki iyileştirmelerin hızlı şekilde yapıldığını, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin sorunsuz şekilde başladığını belirtti.

Vali Şahin’in konuşmasının ardından okul bahçesinde belirlenen alanlarda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 291 bin 693 öğrenci ve 17 bin 689 öğretmen ders başı yaptı.

Onikişubat ilçesinde Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve Orman Bölge İşletme Müdürü Yusuf Karartı, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere, "Çevreye ve Canlılara Değer Vermek" ve "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temaları doğrultusunda bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere çam fidanı dağıtıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da 793 okulda, 11 bin öğretmen ile 158 bin öğrenci ders başı yaptı.

Vali Osman Varol, yeni eğitim öğretim dönemi dolayısıyla Örenli İlkokulu'nda düzenlenen programa katıldı.

Varol, öğretmen ve öğrencilere yeni dönemde başarılar diledi.