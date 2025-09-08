Ons altının rekoru 3 bin 600 dolar, gram altının rekoru 4 bin 773 lira, BIST 100'ün rekoru 10.729,49 puan ve Bitcoin'in rekoru 124 bin 480 dolardaydı.

Bugün ons altın 3 bin 612 dolara ve gram altın da 4 bin 793 liraya çıkarak rekor kırdı.

Bir hafta öncesine kadar 29 bin bandında seyreden Cumhuriyet altını, bu sabah 33 bin lirayı astı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 793 lira

Çeyrek altın: 8 bin 128 lira

Cumhuriyet altını: 33 bin 109 lira

Tam altın: 32 bin 502 lira

Yarım altın: 16 bin 253 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 41,2662 lira

Euro: 48,3949 lira

Sterlin: 55,9074 lira