Maç Tarihi ve Saati

16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 22:00'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleştirilecek maç, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı haline geldi.

Canlı Yayın Bilgileri

Türkiye-Galler mücadelesi, TV8 ekranlarından şifresiz bir şekilde canlı olarak yayınlanacak, ayrıca Exxen platformu üzerinden de izlenebilecek. Bu durum, taraftarların karşılaşmayı kaçırmadan takip edebilmeleri için büyük bir fırsat sunuyor.

Puan Durumu ve Hedefler

A Milli Takım, 10 puanla lider konumda bulunurken, bu maçı kazanması durumunda A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek. Galler karşısında elde edilecek zafer, takımın uluslararası arenada daha da güçlenmesine katkıda bulunacak.