Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali'dir.

Safiye Ali;

1887 yılında İstanbul'da doğdu.

İlk kadın doktor olma unvanını 1922'de aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın doktoru olarak tarihe geçti.

İlk eğitimini Sultanahmet ve Beyazıt'taki kız okullarında aldı.

1908 yılında Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi.

1914 yılında Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından İstanbul'a dönerek Gureba Hastanesi'nde çalışmaya başladı.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı alanında çalışmalar yürüttü.

Kadınların sağlık sorunlarına yönelik çalışmalar yaparak onların toplumsal hayata katılımına destek oldu.

Türk kadınının modern tıp alanında ilerlemesine öncülük etti.

1956 yılında vefat etti.

Safiye Ali, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında kadınların sağlık alanında yer almasına öncülük ederek önemli bir rol oynamıştır. Kendisi, Türk kadınının tıp alanındaki ilk ve önemli temsilcisidir.