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WanHaber – Fatma Öztürk

Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı iş ortaklığında düzenlenen toplantıda Türkiye ve Azerbaycan arasında işbirliklerinin ilerletilmesi için görüşüldü.

Toplantıya bazı isimler online katıldı. Söz konusu toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov, Van Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli katıldı.

Ayrıca Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Türk Devletleri Teşkilatı, TİKA, TÜRKSOY, Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Başkanlığı, Türk Akademisi ile Türk Kültür ve Miras Vakfı temsilcileri ve iş insanları toplantıya katılan diğer kurum ve kuruluşlar oldu.

Türkiye ve Azerbaycan’da elliden fazla katılımcının yer aldığı toplantıda sınır bölgeleri başta olmak üzere ekonomik, akademik, kültürel ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi noktasında işbirlikleri üzerine konuşuldu.

Toplantıda iki ülke arasında gerçekleşen ticari anlaşma hacimlerinin arttırılması hedeflendi.

VAN VE BAKÜ ARASINDA UÇAK SEFERLERİ KONUŞULDU

Şehirlerin tanıtımlarının yapılması, alışveriş festivalleri ve benzer turizmi hareketlendiren çalışmaların yapılması, Van ve Azerbaycan’ın başkenti Bakü arasında uçak seferleri gibi konular gündeme alındı.

Toplantıda görüşülen diğer konular ise şunlar oldu; Van ve Şuşa arası heyet ziyaretlerinin olması, bu yılın sonuna kadar ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde sempozyum düzenlemesi ve turizmi hareketliliği için yeni bir toplantının yapılması.