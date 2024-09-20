Tutuklu Kalan Uyuşturucu Baronu

Çetinkaya'nın ölümü, ardında birçok soru ve gizem bırakarak dikkatleri çekti 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Çetinkaya, "teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından hüküm giymişti. Kırmızı bültenle aranırken, Nisan 2023'te İstanbul'un Sarıyer semtinde yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

"Kafes-44" Operasyonu ve Tutuklamalar

Çetinkaya'nın bağlı olduğu suç örgütüne karşı yapılan büyük operasyon, Türkiye'nin birçok ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 20 Şubat'ta düzenlenen "Kafes-44" operasyonunda, 43 şüpheli gözaltına alındı ve bu süreçte önemli bir uyuşturucu ağı ortaya çıkarıldı.

Uluslararası Uyuşturucu Ticareti

Çetinkaya’nın örgütünün, Türkiye'de ve yurtdışında gerçekleştirdiği uyuşturucu sevkiyatları sonucunda 37 ton uyuşturucunun ele geçirildiği belirlendi. Operasyonun kapsamı, birçok ülkeye yayılacak şekilde geniş bir ağın ortaya çıkmasını sağladı.

Zenginlik ve Mal Varlığına El Konuldu

Soruşturma çerçevesinde, suç örgütüne ait toplam değeri yaklaşık 20 milyar lira olan çok sayıda gayrimenkul ve lüks araçlara tedbir konuldu. Çetinkaya'nın ölümü, uyuşturucu dünyasındaki mücadelelerin ve kayıpların ne denli derin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.