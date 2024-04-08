Antalya'nın Kemer ilçesinde Ramazan Bayramı ile hareketlilik arttı.

Yüzde 80'lerde başlayacak olan turizm sezonu, mayıs sonu itibarıyla yüksek sezona geçecek.

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, bu tarihten sonra ilçede yer bulmanın zor olacağını vurguladı.

KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, otellerin tamamının açılmasının ise nisan sonunu bulacağını belirtti.

"İç pazarda hareket var"

Mayıs ayında da turizmde hareketli günlerin beklediğini belirten Yorulmaz, mayıs sonu itibarıyla da Kemer bölgesinde yer bulmanın çok zor olacağını vurguladı. Volkan Yorulmaz, "Kemer'de sezon açıldı diyebiliriz. Birçok otel açmaya başladı nisan ayıyla beraber. Bayramla da beraber yaklaşık yüzde 80'i açılmış olacak tesislerin. Ay sonuna da yüzde 100'ü tamamlamış oluruz diye gözüküyor.

Bayram üzerinde konuşacak olursak ilk etapta en yakındaki gündem, iç pazarda hareket var ama tabii deniz sezonunun tam açılmamış olması tabii Antalya çanağında biraz handikap ama buna rağmen Kemer ve Antalya çanağında yüzde 70 ile 80 arasında bayram doluluğu var.

Bu bilgiyi aldık otelci arkadaşlarımızdan. Tabii çıkışında birazcık çukur olacak tahmin ediyorum ama nisan sonu itibarıyla yine doluluklar artıyor. Özellikle de mayıs sonu itibarıyla da 20 Mayıs'tan sonra yüksek sezona girmiş oluyoruz doluluk anlamında şu anda da fotoğraf onu gösteriyor." dedi.

"Ana pazarlarda ciddi artış var"

Sezonda ana pazarlarda ciddi artışlar yaşanacağını şimdiden alınan rezervasyonlarla belli olduğunu belirten KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, "Almanya, Rusya, İngiltere, Polonya bunlar bizim Kemer bölgesinin ana dört pazarı iç pazarın haricinde. Burada da Almanya'da yüzde 20'ye yakın artış var. Hem operatörlerle yaptığımız görüşmelerde hem de otelcilerle. İngiltere de keza öyle ciddi artışta.

Polonya ciddi artışta. Rusya da açıldı, son 10 gündür ciddi bir rezervasyon akışı başladı. Rusya'da da sezona ciddi bir artış bekliyoruz geçen seneye göre. Dolayısıyla bütün pazarlar gerektiği sayılara gelir ve yine 16- 17 milyon sayılarını yakalarsak Antalya çanağında işimiz kolay geçer, sezonumuz güzel geçer." diye konuştu.