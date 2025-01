Turizmci Yunus Yüksel, başta İran olmak üzere Orta Doğu ülkelerinden ve yurt içinden turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Van’da kayıt dışı konaklamaların, yapılacak düzenlemelerle beraber resmileşmesi gerektiğine dikkat çekti.

“KAYIT DIŞI OTELLER 2 KATEGORİDE DEĞERLENDİRİLEBİLİYOR”

Kayıt dışılığın Van’da hizmet kalitesini düşürdüğüne değinen otel işletmecisi ve turizmci Yunus Yüksel, “Van’ın temel geçim kaynaklarından biri de turizm. Kayıt dışı oteller tabelalı ve tabelasız olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirebiliyor. Tabelasız şekilde otel olarak kullanılan binalar da var. Bu binalar sosyal medya mecraları gibi iletişim kanallarından oda ya da apart satışı gerçekleştirebiliyor. Bizler ise resmi otel işletme belgesine sahibiz, devletin uyguladığı her türlü vergiyi ödüyoruz. Haliyle kayıt dışı çalışan otel ya da apart otellere göre fiyatlar daha yüksek oluyor, kazanç ise daha düşük olabiliyor. Özellikle de 2023 ile 2024’te İran’dan gelen turistlerin burada maruz kaldığı bazı sıkıntılar oldu.” dedi.

“KAYIT DIŞICILIK BÜTÜN VAN’A ZARAR VERİYOR”

Kayıt dışı konaklama yerlerinin kente zarar verdiğine değinen Yüksel, “Kayıt dışı oteller, resmi otellere oranla zaman zaman yüksek fiyatlara oda sattıkları da oluyor. Van’da turist yoğunluğunun oldukça fazla olduğu dönemlerde özellikle de otellerde boş yer kalmadığı zamanlarda fırsatçılık yapıp oldukça yüksek fiyatlar üzerinden oda sattıkları da oluyor maalesef. Bu durum turizmi çok etkiliyor, vergiden kaçırdıkları gibi gelen turistlere de fahiş fiyatlar üzerinden satış yapabiliyorlar. Bu üzücü durum sadece turizmcilere değil bütün Van’a zarar veriyor. Turistler buraya gelip döviz bırakıyor, turistin az gelmesi Van halkının bütün ticaretini etkileyebilir, bizler bunun örneğini pandemi zamanında da gördük.” ifadelerine yer verdi.

Turizmci Yunus Yüksel, “Kayıt dışıcılık, turistin azalmasına da neden oluyor. Kayıt dışıcılığın önüne geçmek için bu konaklama yerlerinin tespit edilip resmileştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Resmileştiğinde denetim de olacak, böylece turizm hizmet kalitesi de iyileşecek.” şeklinde konuştu.