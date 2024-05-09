Van’da turizme kazandırılmamış pek çok tarihi ve doğal yerlerin bulunduğunu belirten Turizmci Murat Beyaz, turistlerin Van’da kalmak için gezebileceği kültürel ve doğal yerlerin kısıtlı olduğuna değinerek, birçok tarihi ve turistik yerin onarılması ve turizme kazandırılması çağrısında bulundu.

“TURİSTLERE FARKLI ALTERNATİFLER SUNMAK LAZIM”

Van’a gelen turistlerin Akdamar Adası ve Van Kalesi gibi yerlerin dışında yeni yerler görmek istediğini söyleyen Turizmci Murat Beyaz, “Van’da klişeleşmiş yerler var; Akdamar Adası, Akdamar Kilisesi, Van Kalesi… Bu yerler elbette ki çok güzel ve kıymetli yerler, bunları göz ardı etmemek lazım, fakat artık Van’ı gezmek isteyenler farklı güzellikler görmek, yeni yerler keşfetmek istiyorlar.

Şimdi Van’a gelmek isteyen insanlar Van’ı seviyorlar çünkü Van enerjisi yüksek olan bir şehir fakat Van’a gelmek isteyen insanlar her gelişlerinde Akdamar Adasına ya da Van Kalesi’ne gitmek istemez. Van’a gelmek istediğinde farklı yerler sunmak lazım, Çarpanak ve Adır adalarının turizme kazandırılması lazım. Altınsaç Kilisesi’nin mutlaka restore edilmesi, tanıtım çalışmalarıyla turizme kazandırılması lazım. İnköy civarlarının ise mutlaka tanıtımının iyi bir şekilde yapılıp ayağa kaldırılması lazım.” ifadelerine yer vererek, kültür turizmine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

“VAN’DA GECELEME GÜN SAYISINI ARTIRMAMIZ LAZIM”

Kültür turizminin gelişmesine büyük katkı sunacak birçok yerin olduğuna ancak bunların restore edilmeye ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Beyaz, “Bu çalışmalar neticesinde insanlar Van’a gelmek için farklı nedenler ve yeni gezi rotaları bulabilir. Bu söylemiş olduklarımız yapılmadığı takdirde kente gelen turistlerle; Akdamar Adası, Van Kalesi, Van Müzesi ve şehir turu dörtgeninde sıkışıp kalmış olacağız, bu da gelen turistlerin sadece bir gece konaklamasına sebebiyet veriyor. Oysaki bizim Van’da geceleme gün sayısını arttırmamız lazım, bunu da farklı gezi rotaları oluşturarak, alternatif alanlar oluşturarak sağlayabiliriz. Onarım ve tanıtım çalışmaları için kurumların üzerine düşeni yapması lazım.” şeklinde konuşarak bu yönde çalışmaların yürütülmesi gerektiğine değindi.