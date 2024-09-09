Tunceli'de feci kaza..

Öğleden sonra Ovacık ile Hozat ilçeleri arasındaki Karaoğlan mevkisinde meydana gelen olayda İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri araç, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada 5 asker yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yaralı askerlerden 3’ü, Sikorsky tipi askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer yaralılar ise Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Ağır yaralanan 3 askerden acı haber geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelerle duyurdu:

Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit oldu.

Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum.

Şehitlerimizin makamları âli olsun.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sabah saatlerinde bölgede sağanak yağışın etkili olduğu öğrenildi.

OSMANİYE VE TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kazada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyünde yaşayan ailesine oğullarının şehit olduğu haberi yetkililerce verildi.

Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın bekar olduğu ve 2 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.

BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in acı haberi, Tokat’ta yaşayan ailesine ulaştı.

Acı haberi aileye Tokat Valisi Abdullah Köklü ve yetkililer verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Tacettin ve Gülten Kızılateş çiftinin 4 çocuğundan biri olan şehidin cenazesi, yarın ikindi namazı sonrası Tokat’ta toprağa verilecek.