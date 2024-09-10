Hakkari’de Adalet İçin Çağrı Tülay Hatimoğulları'ndan Kararlı Açıklama!!

Hatimoğulları, Narin'in kaybının ardından hak arayışının ve adalet mücadelesinin her aşamasını kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı.

Derecik’te Barış Çığlığı: Sınır Halkına Umutlu Mesaj

Ziyaretinin bir parçası olarak Derecik Gümrük Kapısı'na giden Hatimoğulları, sınır bölgesindeki halklara barış çağrısında bulundu. Bu çağrısıyla, yerel halkların yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, bölgenin barış ve huzur içinde yaşaması için toplumsal destek arayışını sürdürdü ve bu mesajının önemini vurguladı.

Narin Güran’ın Ölümü Üzerine Derin Üzüntü ve Soru İşaretleri

Diyarbakır’da ölü olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesinin ardından büyük bir üzüntü duyduklarını ifade eden Hatimoğulları, bu trajedinin arkasında yatan sebepleri sorguladı. "Bir çocuğun neden öldüğünü ve nasıl böyle bir olayın yaşandığını anlamak istiyoruz" diyerek, bu olayın toplumsal ve hukuki boyutlarına dair derin bir endişe ve soru işareti taşıdığını belirtti.

Adalet İçin Süreklilik Vurgusu ve Ekmek Adalet Buluşmaları

Hatimoğulları, DEM Parti olarak “Ekmek ve Adalet Buluşmaları” kapsamında Türkiye’nin dört bir yanını gezdiklerini belirtti ve bugünkü Derecik ziyaretinin de bu kapsamda gerçekleştiğini ifade etti. Ekonomik adaletsizlik ve sosyal eşitsizlikle mücadele etme konusundaki kararlılıklarını yineleyerek, Derecik halkının yaşadığı zorluklara karşı dayanışma gösterme arzusunu dile getirdi.

Sınırda Barış Arayışı ve Bölgesel Dayanışma

Hakkari ve Derecik bölgesinde yaşanan sorunlara dikkat çeken Hatimoğulları, bu bölgenin Edirne ya da Mersin ile eşit şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Binlerce yıllık barış kültürüne sahip olduklarını ifade ederek, sınır noktasından tüm bölge halkına barış çağrısını yineledi ve toplumsal huzurun sağlanması için gereken adımların atılmasını talep etti.