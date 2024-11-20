Ekim ayında 209 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. TÜİK’in yayımladığı verilere göre Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,9'unu motosiklet, yüzde 35,6'sını otomobil, yüzde 8,2'sini kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde yüzde 19,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 6,3, kamyonette yüzde 1,6, otobüste yüzde 0,3 artarken, minibüste yüzde 18,4, kamyonda yüzde 14,5, motosiklette yüzde 11,7 ve traktörde yüzde 5,6 azaldı.

VAN ’IN EKİM AYI VERİLERİ

2024 yılı Ekim ayı verilerine göre Van’da bulunan toplam motorlu kara taşıt sayısı 87 bin 934 oldu.

Açıklanan motorlu kara taşıtları verilerine göre 33 bin 748 otomobil, 6 bin 316 minibüs, 829 otobüs, 23 bin 149 kamyonet, 5 bin 829 kamyon, 7 bin 619 motosiklet, 9 bin 571 traktör, 873 özel amaçlı olmak üzere Van’da 87 bin 934 motorlu kara taşıtı bulunuyor.

Ekim ayında Van’da devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısı ise 2 bin 761 oldu.

Devri yapılan bu taşıtların bin 332’si otomobil, 173’ü minibüs, 8’i otobüs, 936’sı kamyonet, 61’i kamyon, 136’sı motosiklet, 112’si traktör, 3 tanesi ise özel amaçlı araçlardan oluştu.