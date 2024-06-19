Açıklanan Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri verilerinden yaptığımız derlemeye göre Van’da toplam 5 tiyatro salonu yer alırken, toplam tiyatro koltuk sayısı ise bin 104 olarak kayıtlara geçti.

2022-2023 sezonu boyunca Van’da oynanan toplam eser sayısı 40 oldu. Bunların 28 tanesi telifli tiyatro oyunu olurken, 12 tanesi de çeviri oyun olarak bildirildi.

Van’da 2022/’23 sezonu Sinema ve Gösteri Sanatlarında sahnelenen toplam gösteri sayısı 523, toplam seyirci sayısı 94 bin 550 oldu.

Türkiye genelinde tiyatro seyirci sayısı 2022/'23 sezonunda % 15,2 artarak 6 milyon 279 bin 512 oldu. Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı geçen sezona göre % 1,7 azalarak 8 bin 223 oldu. Tiyatroda çeviri eser seyirci sayısı % 37,5 artarak 1 milyon 726 bin 3 olurken, telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre % 8,5 artarak 4 milyon 553 bin 509 oldu.