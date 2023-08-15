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TÜİK'in verilerine göre ülkede 2007-2008 döneminde %3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2022 yılında %3,27 oldu. Diğer bir ifadeyle Türkiye'de 2022 yılında 2 milyon 791 bin 156 kişi iller arasında göç etti.

Bu nüfusun %47,9'unu erkekler, %52,1'ini ise kadınlar oluşturdu. Yapılan araştırmaya göre Van, en çok göç veren iller sıralamasında 62 bin 422 kişi ile 8. sırada yer alırken, en çok göç alan iller sıralamasında ise 33 bin 903 kişi ile 23. sırada yer aldı.

Van'ın nüfusu 1 milyon 128 bin 749 kişi olarak kayıtlara geçerken, Van geçtiğimiz yıl 33 bin 903 göç alırken, aynı yıl 62 bin 442 göç verdi. Van'ın aldığı göç, verdiği göç, net göç ve net göç hızı -28,519 olarak kayıtlara geçti. Van 2022 yılında 62 bin 422 göç verdi.

Bu göçlerin 7 bin 437'si tayinden dolayı, 5 bin 918 işe başlamaktan dolayı, 8 bin 573'ü eğitimden dolayı, 3 bin 189'u evlilikten dolayı, 10 bin 128'i daha iyi yaşam koşullarından dolayı, 21 bin 382'si aile fertlerinin yanına yerleşmeden dolayı, 555'i memlekete geri dönmeden dolayı, 149'u sağlıktan dolayı, bin 310'u ev alınmasından dolayı, 71'i emeklilikten dolayı, bin 574'ü diğer nedenlerden dolayı, 2 bin 136'sı ise bilinmeyen nedenlerden dolayı Van'dan göç etti.

Van'ın aralarında bulunduğu TRB2 bölgesindeki iller arasında yer alan Bitlis en çok göç alan iller sıralamasında 15 bin 111 kişi ile 56. sırada, en çok göç veren iller sıralamasında 19 bin 885 kişi ile 48. sırada yer alırken, Hakkari ise, en çok göç alan iller sıralamasında 9 bin 783 kişi ile 77. sırada, en çok göç veren iller sıralamasında 13 bin 928 kişi ile 62. sırada yer aldı.

EN ÇOK GÖÇ ALAN İL İSTANBUL, EN AZ GÖÇ ALAN İL İSE ARDAHAN OLDU

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul, 385 bin 294 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 189 bin 104 kişi ile Ankara ve 132 bin 426 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 5 bin 391 kişi ile Ardahan, 7 bin 31 kişi ile Bayburt ve 8 bin 8 kişi ile Kilis oldu.

EN ÇOK GÖÇ VEREN İL İSTANBUL, EN AZ GÖÇ VEREN İL İSE TUNCELİ OLDU

En çok göç alan iller olan İstanbul, Ankara ve İzmir'in aynı zamanda en çok göç veren iller olduğu görüldü. İlk sırada 418 bin 82 kişi ile İstanbul en çok göç veren il olurken; İstanbul'u 161 bin 912 kişi ile Ankara ve 107 bin 312 kişi ile İzmir takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 7 bin 578 kişi ile Tunceli, 7 bin 629 kişi ile Kilis ve 8 bin 157 kişi ile Ardahan oldu.

2022 YILINDA EN ÇOK 20-24 YAŞ GRUBUNDAKİ NÜFUS GÖÇ ETTİ

Türkiye'de, 2022 yılında büyüklük olarak en fazla göç hareketliliği, 643 bin 998 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin %42,5'ini erkekler, %57,5'ini ise kadınlar oluşturdu. 2022 yılında iller arası göç eden 2 milyon 791 bin 156 kişiden 591 bin 790'ı hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti.

Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 526 bin 8 kişinin eğitim, 479 bin 250 kişinin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü. Türkiye'de 2022 yılında cinsiyete göre göç etme nedeni incelendiğinde, hem erkeklerde hem de kadınlarda en çok hanedeki fertlerden birine bağımlı olarak göç hareketliliğinin yaşandığı görüldü. Erkeklerde 237 bin 574 kişi, kadınlarda ise 354 bin 216 kişi hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti.

EN FAZLA GÖÇ HAREKETLİLİĞİNİN OLDUĞU 20-24 YAŞ GRUBUNDA EN ÖNEMLİ GÖÇ NEDENİ EĞİTİM OLDU

Türkiye'de 2022 yılında, en fazla göç hareketliliğinin yaşandığı yaş grubu olan 20-24 yaş grubunun göç etme nedeni incelendiğinde, bu hareketliliğin en önemli nedeninin eğitim olduğu görüldü. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 257 bin 676'sı eğitim, 91 bin 612'si işe başlamak / iş bulmak ve 50 bin 338'i ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç etti.

Van bölge gazetesi