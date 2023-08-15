Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs-şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 05 -11 Ağustos 2023 tarihleri arasında 32 bin 97 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Söz konusu sorgulamada; 9 şahıs kaçakçılık ile mücadele kanununa muhalefet, 5 şahıs hırsızlık, 4 şahıs basit yaralama, 4 şahıs göçmen kaçakçılığı yapma, 4 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, 3 şahıs tehdit, 2 şahıs trafik güvenliğini tehlikeye sokma, 2 şahıs kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, 1 şahıs güveni kötüye kullanma, 1 şahıs hakaret, 1 şahıs infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma, 1 şahıs kasten yaralama, 1 şahıs ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma, 1 şahıs yağma, 1 şahıs suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 1 şahıs dolandırıcılık, 1 şahıs resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin toplam (42) şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapıldı.

van bölge gazetesi