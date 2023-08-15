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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Haftanın ilk iş gününde Gevaş’ı ziyaret eden Müdür Tosun, burada incelemelerde bulundu.

Müdür Tosun, beraberindeki Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Taha Bostanci, Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcıları Büşra Tapan Soğanda ve Ayhan Oruç ile birlikte Gevaş Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Burada acil servis, poliklinik ve yataklı birimleri gezen İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Tosun ve beraberindekiler, işleyiş ve eksikliklerle ilgili bilgi aldı. Temizlik hizmetleri ve hasta bakımı ile ilgili konular üzerinde de duran Van sağlık heyeti, daha sonra hasta ziyaretleri gerçekleştirdikten sonra ilçeden ayrıldı.