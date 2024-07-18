TÜİK, 2023 yılı işgücü istatistiklerini il düzeyinde açıkladı. Açıklanan verilere göre 2023 yılında Van, istihdam oranı açısından yüzde 38,5’lik değerle, yüzde 48,3 olan Türkiye ortalamasının altında kaldı.

Van ayrıca istihdam oranının en düşük olduğu iller arasında 7’nci sırada yer aldı. 2023 yılı ile 2022 yılı karşılaştırıldığında ise Van’ın istihdam oranında 2,0 değerinde artış görüldü.

Van’da işgücüne katılma oranı yüzde 47,5 iken işsizlik oranı yüzde 19,1 olarak saptandı. 2022 yılının aynı döneminde bu oran yüzde 21,7’ydi.

İşgücü İstatistiklerine göre, işsizlik oranı Türkiye ortalaması ise yüzde 9,4 oldu.

İŞSİZLİK ORANI EN YÜKSEK İL HAKKARİ SONRA VAN OLDU

Türkiye genelinde, 2023 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari iken, yüzde 19,1’lik oranla Van, işsizlik düzeyi en yüksek 2’nci il oldu. İşsizlik oranı en düşük il ise yüzde 4,8 ile Sinop oldu.

İSTİHDAM ORANI EN YÜKSEK İL ARDAHAN

Türkiye genelinde, 2023 yılı için istihdam oranı yüzde 48,3 olarak tahmin edildi. En yüksek istihdam oranı yüzde 58,2 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,5 ile Siirt ilinde oldu.

Türkiye genelinde, 2023 yılı için işgücüne katılma oranı yüzde 53,3 olarak tahmin edildi. En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 61,7 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 38,5 ile Siirt ilinde oldu.