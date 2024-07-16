ABD’nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, suikast girişimi sonrası halkın karşısına ilk kez çıktı. Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi’nde kulağı bandajlı bir şekilde salona giren Trump, destekçileri tarafından alkışlarla ve tezahüratlarla coşkulu bir şekilde karşılandı.

Trump, yeni açıkladığı başkan yardımcısı adayı Cumhuriyetçi Senatör James David Vance ile parti üyelerini ve destekçilerini selamladı. Kongrede konuşma yapmayan Trump, destekçilerinin tezahüratlarına teşekkür ederek karşılık verdi.

Donald Trump, Kongre açıldıktan kısa bir süre sonra gerekli oyu alarak Cumhuriyetçi Partinin resmi olarak başkan adayı seçildi.

Donald Trump,13 Temmuz'da Pensilvanya eyaletinin Butler şehrindeki seçim mitinginde silahlı saldırıya uğramıştı. Trump sağ kulağından yaralanırken, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Saldırıyı düzenleyen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks, Gizli Servis tarafından olay yerinde öldürülmüştü.