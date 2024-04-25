Haftanın açılış müsabakasında Yukatel Adana Demirspor yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Haftanın öne çıkan karşılaşmasında ise 27 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleye Ülker Stadı ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

28 Nisan Pazar:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)

16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

29 Nisan Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)