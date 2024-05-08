Trendyol'un Anneler Günü hediyesi mesajlarıyla ilgili uyarı geldi! Son zamanlarda birçok kişi, Trendyol'un Anneler Günü için hediye kazandığına dair mesajlar almaya başladı.

Trendyol'un iPhone Anneler Günü hediyesi iddiaları, çeşitli sosyal medya hesaplarından paylaşılırken insanlarda kafa karışıklığı yarattı.

WhatsApp ve diğer platformlar üzerinden gelen Trendyol Anneler Günü hediyesi mesajlarıyla ilgili resmi hesaplar incelenmeye başlandı. Trendyol Destek hesabı, sosyal medyada gelen bir soru üzerine durumu açıklığa kavuşturdu.

Ancak, Trendyol'un 2024 Anneler Günü hediyesi gerçek mi, doğru mu sorusu hala cevap bulmamış durumda. Dolayısıyla, bu tarz mesajlara itibar edilmemesi ve dikkatli olunması önem arz ediyor.