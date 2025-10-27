Heyecanın sürdüğü Trendyol 1. Lig’de 11. hafta maçları tamamlandı. Erzurumspor FK, İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş., Sakaryaspor A.Ş. ve Sipay Bodrum FK’nın kazandığı haftada 5 maç da berabere tamamlandı.
12 TAKIM GOL ATAMADI
Trendyol 1. Lig 11. haftasında 11 takım gol atamadı. Eminevim Ümraniyespor, Sms Grup Sarıyerspor, Manisa Futbol Kulübü, Serik Spor Futbol A.Ş., Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Bandırma Spor, Esenler Erokspor, Amed Sportif Faaliyetler, İstanbulspor A.Ş., Arca Çorum FK, Boluspor ve Alagöz Holding Iğdır FK haftayı gol atamadan tamamladı.
Trendyol 1. Lig 11. haftasında toplam 17 gol kaydedilmiş oldu. Haftanın en gollü maçı ise Adana Demirspor – İmaj Altyapı Van Spor FK maçı oldu. Bu maçı İmaj Altyapı Van Spor FK 4 – 2 kazandı.
İŞTE HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI
Erzurumspor FK 2 - 0 Eminevim Ümraniyespor
Özbelsan Sivasspor 1 - 1 Atakaş Hatayspor
Sms Grup Sarıyerspor 0 - 0 Manisa Futbol Kulübü
Adana Demirspor A.Ş. 2 - 4 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü
Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 4 - 0 Serik Spor Futbol A.Ş.
Sakaryaspor A.Ş. 1 - 0 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
Bandırma Spor 0 - 0 Esenler Erokspor
Amed Sportif Faaliyetler 0 - 0 İstanbulspor A.Ş.
Arca Çorum FK 0 - 0 Boluspor
Sipay Bodrum FK 2 - 0 Alagöz Holding Iğdır FK