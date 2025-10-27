Heyecanın sürdüğü Trendyol 1. Lig’de 11. hafta maçları tamamlandı. Erzurumspor FK, İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş., Sakaryaspor A.Ş. ve Sipay Bodrum FK’nın kazandığı haftada 5 maç da berabere tamamlandı.

12 TAKIM GOL ATAMADI

Trendyol 1. Lig 11. haftasında 11 takım gol atamadı. Eminevim Ümraniyespor, Sms Grup Sarıyerspor, Manisa Futbol Kulübü, Serik Spor Futbol A.Ş., Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Bandırma Spor, Esenler Erokspor, Amed Sportif Faaliyetler, İstanbulspor A.Ş., Arca Çorum FK, Boluspor ve Alagöz Holding Iğdır FK haftayı gol atamadan tamamladı.

Trendyol 1. Lig 11. haftasında toplam 17 gol kaydedilmiş oldu. Haftanın en gollü maçı ise Adana Demirspor – İmaj Altyapı Van Spor FK maçı oldu. Bu maçı İmaj Altyapı Van Spor FK 4 – 2 kazandı.

İŞTE HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI

Erzurumspor FK 2 - 0 Eminevim Ümraniyespor

Özbelsan Sivasspor 1 - 1 Atakaş Hatayspor

Sms Grup Sarıyerspor 0 - 0 Manisa Futbol Kulübü

Adana Demirspor A.Ş. 2 - 4 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 4 - 0 Serik Spor Futbol A.Ş.

Sakaryaspor A.Ş. 1 - 0 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Bandırma Spor 0 - 0 Esenler Erokspor

Amed Sportif Faaliyetler 0 - 0 İstanbulspor A.Ş.

Arca Çorum FK 0 - 0 Boluspor

Sipay Bodrum FK 2 - 0 Alagöz Holding Iğdır FK