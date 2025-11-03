Trendyol 1. Lig’de bugün oynanacak 2 maçla birlikte 12. hafta tamamlanmış olacak. Şuana kadar 8 maçın oynandığı ligde 2 maç da bugün oynanacak.

Haftanın açılış maçında Erzurumspor FK deplasmanda Akataş Hatayspor’u 3 – 0 mağlup ederken, bugünkü maçlarda ise saat 17.00’de Alagöz Holding Iğdır FK - Bandırma Spor ve haftanın kapanış maçında saat 20.00’de Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK karşı karşıya gelecek.

VANSPOR HAFTAYI 3 PUANLA TAMAMLADI

Dün akşam Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Sakaryaspor A.Ş. maçında gülen taraf ev sahibi ekip oldu.

Baştan sona büyük çekişme ve heyecana sahne olan maçta Van Spor FK sahadan 3 – 2 galibiyetle ayrıldı ve haftayı 3 puanla tamamlayan takımlardan biri oldu.

12. Haftada şuana kadar oynanan maçlarda sonuçlar şu şekilde oldu;

Atakaş Hatayspor 0 - 3 Erzurumspor FK

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 3 - 0 Sms Grup Sarıyerspor

Eminevim Ümraniyespor 1 - 0 Özbelsan Sivasspor

Serik Spor Futbol A.Ş. 4 - 0 Adana Demirspor A.Ş.

Manisa Futbol Kulübü 0 - 3 Amed Sportif Faaliyetler

İstanbulspor A.Ş. 0 - 0 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

Boluspor 3 - 0 Sipay Bodrum FK

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 3 - 2 Sakaryaspor A.Ş.

BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR

03.11.2025 17:00 Alagöz Holding Iğdır FK - Bandırma Spor

03.11.2025 20:00 Esenler Erokspor - Arca Çorum FK