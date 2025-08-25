Trendyol 1. Lig’de 3. hafta, bugün 21.30’da oynanacak İstanbulspor A.Ş. - Manisa Futbol Kulübü maçıyla tamamlanacak.

Tek maç dışında diğer maçların tamamlandığı haftada Arca Çorum FK sahasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyerspor’u 2 - 1 mağlup ederek puanını 9’a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK de deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaştı. 0 – 0 biten karşılaşma sonucunda taraflar puanları paylaştı. İmaj Altyapı Van Spor FK, puanını 7’ye yükselterek 2. sıradaki yerini korudu.

Trendyol 1. Ligde haftanın sonuçları şu şekilde;

Arca Çorum FK 2 - 1 SMS Grup Sarıyerspor

Bandırma Spor 4 - 0 Adana Demirspor A.Ş.

Esenler Erokspor 5 - 0 Serik Spor Futbol A.Ş.

Alagöz Holding Iğdır FK 0 - 0 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

Sipay Bodrum FK 3 - 1 Sakaryaspor A.Ş.

Erzurumspor FK 3 - 3 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

Boluspor 2 - 1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Amed Sportif Faaliyetler 4 - 2 Özbelsan Sivasspor

Eminevim Ümraniyespor 1 - 1 Atakaş Hatayspor

25.08.2025 21:30 İstanbulspor A.Ş. - Manisa Futbol Kulübü