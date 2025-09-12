Zorlu 4 haftanın geride kaldığı Trendyol 1. Lig’de 5. hafta müsabakaları bugün başlayacak ve 15 Eylül’de oynanacak son maçla tamamlanacak.

Lider durumda bulunan Arca Çorum FK, sahasında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nü ağırlayacak. Bu maç 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak.

Trendyol 1. Lig 5. hafta açılış maçında bugün saat 17.00’de Esenler Erokspor ile Atakaş Hatayspor ve saat 20.00’de Sipay Bodrum FK ile de Adana Demirspor A.Ş. karşı karşıya gelecek.

Ligde 5. hafta maç programı şu şekilde;

12.09.2025 17:00 Esenler Erokspor - Atakaş Hatayspor

12.09.2025 20:00 Sipay Bodrum FK - Adana Demirspor A.Ş.

13.09.2025 16:00 İstanbulspor A.Ş. - Eminevim Ümraniyespor

13.09.2025 16:00 Boluspor - Manisa Futbol Kulübü

13.09.2025 19:00 Özbelsan Sivasspor - Sms Grup Sarıyerspor

13.09.2025 19:00 Arca Çorum FK - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

14.09.2025 16:00 Alagöz Holding Iğdır FK - Serik Spor Futbol A.Ş.

14.09.2025 16:00 Bandırma Spor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

14.09.2025 19:00 Amed Sportif Faaliyetler - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

15.09.2025 20:00 Erzurumspor FK - Sakaryaspor A.Ş.