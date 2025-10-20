Trendyol 1. Lig’de zor bir hafta daha geride kalmak üzere. Lig’de 8 maç oynanırken, 2 maç da bugün oynanacak.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, iyi bir mücadele ortaya koyduğu haftada galibiyeti son dakikalara girilirken kaçırdı. Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. ile 1 – 1 berabere kalan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sahadan 1 puanla ayrıldı ve puanını 14’e yükseltti.

Ligin 10. Haftasında şuana kadar oynanan 8 maçtan 5’i beraberlikle sonuçlanırken, diğer 3 maçı ise deplasman takımları kazandı.

10. haftanın kapanış maçlarında bugün saat 16.00’da Serik Spor Futbol A.Ş. ile Amed Sportif Faaliyetler ve saat 20.00’de ise İstanbulspor A.Ş. ile Bandırma Spor karşı karşıya gelecek.

İşte haftanın sonuçları;

Eminevim Ümraniyespor 1 - 3 Sms Grup Sarıyerspor

Manisa Futbol Kulübü 1 - 1 Erzurumspor FK

İmaj Altyapı Van Spor FK 1 - 1 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

Adana Demirspor A.Ş. 0 - 6 Sakaryaspor A.Ş.

Atakaş Hatayspor 1 - 4 Arca Çorum FK

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 0 - 0 Özbelsan Sivasspor

Alagöz Holding Iğdır FK 1 - 1 Boluspor

Esenler Erokspor 1 - 1 Sipay Bodrum FK

20.10.2025 16:00 Serik Spor Futbol A.Ş. - Amed Sportif Faaliyetler

20.10.2025 20:00 İstanbulspor A.Ş. - Bandırma Spor