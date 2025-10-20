Trendyol 1. Lig’de zor bir hafta daha geride kalmak üzere. Lig’de 8 maç oynanırken, 2 maç da bugün oynanacak.
İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, iyi bir mücadele ortaya koyduğu haftada galibiyeti son dakikalara girilirken kaçırdı. Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. ile 1 – 1 berabere kalan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sahadan 1 puanla ayrıldı ve puanını 14’e yükseltti.
Ligin 10. Haftasında şuana kadar oynanan 8 maçtan 5’i beraberlikle sonuçlanırken, diğer 3 maçı ise deplasman takımları kazandı.
10. haftanın kapanış maçlarında bugün saat 16.00’da Serik Spor Futbol A.Ş. ile Amed Sportif Faaliyetler ve saat 20.00’de ise İstanbulspor A.Ş. ile Bandırma Spor karşı karşıya gelecek.
İşte haftanın sonuçları;
Eminevim Ümraniyespor 1 - 3 Sms Grup Sarıyerspor
Manisa Futbol Kulübü 1 - 1 Erzurumspor FK
İmaj Altyapı Van Spor FK 1 - 1 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.
Adana Demirspor A.Ş. 0 - 6 Sakaryaspor A.Ş.
Atakaş Hatayspor 1 - 4 Arca Çorum FK
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 0 - 0 Özbelsan Sivasspor
Alagöz Holding Iğdır FK 1 - 1 Boluspor
Esenler Erokspor 1 - 1 Sipay Bodrum FK
20.10.2025 16:00 Serik Spor Futbol A.Ş. - Amed Sportif Faaliyetler
20.10.2025 20:00 İstanbulspor A.Ş. - Bandırma Spor