Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortası primlerinde Temmuz ayında geçerli olacak artış oranını açıkladı. Buna göre, araç grupları ve kullanım türlerine göre belirlenen azami primler, Temmuz ayında yüzde 3,5 oranında artırılacak.

SEDDK'nın yayımladığı genelgeye göre, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (zorunlu trafik sigortası) primleri Temmuz itibarıyla yeni oranlarla geçerli olacak. Bu artışın, sürücülerin ödeme yükünü artırabileceği belirtiliyor.

Uygulamanın 1 Temmuz tarihinde başlayacağı bilgisine de genelgede yer verildi. Sürücülerin, bu artışı göz önünde bulundurarak trafik sigortası ödemelerini planlamaları tavsiye ediliyor.