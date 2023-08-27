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Trabzonspor, forvet bölgesinde bir süredir transfer için uğraş verdiği Bruno Petkovic ve Jean-Pierre Nsame'nin dışında sürpriz bir ismi daha gündemine aldı.

Sabah'ın haberine göre; Bordo-mavililer, Fulham'ın Brezilyalı golcüsü Carlos Vinicius ile görüşme gerçekleştirdi.

KİRALAMA FORMÜLÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Hücum hattında Raul Jimenez'in gerisinde olan 28 yaşındaki oyuncu, yeteri kadar forma şansı bulamayacağını düşündüğü için kulübünden ayrılmak istiyor. Bordo-mavililer, 28 yaşındaki oyuncu için kiralama seçeneğini masada tutuyor.

1.90'lık futbolcu, daha önce gündeme gelen forvetler gibi özellikle teknik direktör Nenad Bjeilca'nın pivot santrfor beklentilerini karşılayacak fiziksel özelliklere sahip.

Brezilyalı golcünün Fulham ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Değeri 6 milyon euro olan Vinicius, geçen sezon İngiliz ekibi ile 32 maça çıktı ve 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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