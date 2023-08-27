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ABD Merkezli medya kanalı Fox yeni bir skandala imza attı. Fox News'in haber sitesi, ürettiği içeriklerde kullandığı Orta Doğu haritasına Türkiye'yi de dahil etti. Söz konusu haritadaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.

Kanalın kullandığı Türkiye haritasında İstanbul'unyer almadığı görüldü.

Öte yandan FOX'un, Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek, "Atatürk" dizisini daha yayınlamadan yayından çeken Disney Plus'ı da bünyesinde barındırdığı biliniyor.

"İSTANBUL'SUZ TÜRKİYE" PROVOKASYONU!

FOX News'in haber sitesi, ürettiği içeriklerde kullandığı Orta Doğu haritasına Türkiye'yi de dahil etti.

İstanbul'suz Türkiye haritasını kullanan Amerikan merkezli kanal, büyük bir provokasyona imza attı.

Haber7