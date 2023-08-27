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WanHaber / Ramazan Çetin

Uzun bir süredir YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde tedavi gören Sulhaddin Şevgin, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Yılmaz, Metin, Çetin, Ferit, Fatih ve Zülküf Şevgin'in babaları, Hacı Necmettin, Hacı Seyfettin ve Hacı Seracettin Şevgin'in kardeşi olan Sulhaddin Şevgin, 5 dönem boyunca belediye meclis üyeliği ve başkan vekilliği görevlerinde de bulunmuştu.

Şevgin'in cenazesi akşam namazına müteakip Aşağı Norşin Camii'nden kaldırılıp Akköprü Mezarlığı'na defnedilecek.

Şevgin'in taziyesi ise Şavurlar Camii Taziye Yeri'nde olacak.

WanHaber olarak merhum Sulhaddin Şevgin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ise baş sağlığı dileriz.