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Real Madrid, yeni transferlerinden Arda Güler’in ameliyat edildiğini duyurmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada, Arda’nın sağ dizinden artroskopik operasyon geçirdiği ve 18 yaşındaki futbolcunun iyileşme programına yakında başlayacağı belirtilmişti. İspanyol basınında çıkan haber taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

GERİ DÖNÜŞ TARİHİ VERDİLER

İspanya basını AS'ın haberine göre Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, yeşil sahalara Eylül ayı sonunda dönecek.

BEKLENENDEN HIZLI İYİLEŞİYOR

Real Madrid kulüp doktorları, Arda Güler'in beklenenden daha hızlı iyileştiğini ve fiziksel olarak herhangi bir kaybı olmadığını açıkladı. Sadece maç eksiği olan Arda Güler, Ancelotti'nin şans vermesi halinde Eylül ayının sonunda Real Madrid forması giyebilecek. Mynet