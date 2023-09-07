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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığınca Van'da düzenlenen ve bugün startı verilen "Tour Of Van Yarışı" nedeni ile sabah saatlerinde bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Erciş yolu üzerinde ve İpekyolu caddesi üzerinde belli bir noktadan sonra yolların trafiğe kapatılması nedeniyle trafik akışı ara yollara yönlendirildi. Böyle olunca da bazı noktalarda sıkışıklık yaşanırken mesainin ilk saatlerinde yoğun trafik yaşandı.

Sosyal medya üzerinden konuya ilişkin yorumlar yapıldı.

Bu tür uluslararası etkinliklerin kent tanıtımı açısından önemli olduğunu belirten vatandaşlar, böyle etkinlikleri desteklediklerini ancak trafiği aksatmayacak şekilde organizasyon yapılması gerektiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde de Van’da bisiklet turu etkinliğinin düzenlendiğini belirten vatandaşlar, bugün ki gibi trafik sıkışıklığının yaşanmadığını ifade ederek, organizasyonlarda bu duruma dikkat edilmesinin önemine değindi.