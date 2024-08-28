Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aralarında Van’ın da bulunduğu 32 ilde 175 muhtelif arsayı satışa çıkardı. Van’dan da 4 arsanın satılacağı açık artırma ihalesi yarın (29.08.2024) gerçekleştirilecek.

TOKİ Van’da 4 muhtelif arsayı açık artırmayla satışa sunuyor. Van’ın Edremit ilçesinde 3, Tuşba ilçesinde 1 olmak üzere toplam 4 adet arsa yarın gerçekleştirilecek olan açık artırmayla satılacak.

AÇIK ARTIRMA YARIN

Edremit ilçesinde 3, Tuşba ilçesinde 1 toplamda 4 arsanın satışı yarın (29.08.2024) gerçekleştirilecek açık artırma ile yapılacak. Açık artırma ihalesi Ankara, İstanbul ve internet üzerinden gerçekleştirilecek.

Muhtelif arsalar için yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkanı sunuluyor.

VAN’DA SATIŞA ÇIKARILACAK O ARSALAR

TOKİ; Van Edremit ilçesi Eski Camii’de 5.563,21 M² akaryakıt istasyon alanı ve parkı 55.632.100,00 TL, Edremit Eski Camii’de 2.906,91 M² konut alanını 16.569.387,00 TL, Edremit Eski Camii’de 7.899,38 M² turizm tesis alanını 55.295.660,00 TL ve Tuşba Kalecik’te ise 4.429,54 M² ticaret alanını 13.288.620,00 TL muhammen bedellerle satışa sunuyor. Açık artırma ihalesi yarın yapılacak.