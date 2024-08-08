Kaza, akşam saatlerinde Torul ilçesi Zigana köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Gümüşhane istikametine giden Bayram Ayvaz (50) kontrolündeki 28 TA 404 plakalı Tofaş marka otomobil ile aynı istikamete giden Ferhat Bulut (43) idaresindeki 81 ADV 236 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç kavşak girişinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil kavşakta bulunan yön tabelasına çarparak paramparça olurken, hafif ticari araç yola savruldu. Kazada 3’ü çocuk olmak üzere 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 28 TA 404 plakalı otomobilin sürücüsü Bayram Ayvaz ve 81 ADV 236 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Ferhat Bulut ile birlikte araçlarda bulunan Ahmet Ayvaz (74), Gülay Odabaş (66), Sevil Altıntaş (37), Ayşe Bulut (42), Y.E.B. (8), Kaniye Bulut (60), O.A. (6) ve Z.A.’yı (2) ambulanslarla Torul Devlet Hastanesi ve Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada paramparça olan Tofaş marka araç içerisinde bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Ayvaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.