28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde sonuçlar netleşmeye başladı. Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) dört adayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Gezi Parkı davası nedeniyle bir yılı aşkın süredir İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutulan Can Atalay, Hatay’da milletvekilliği için yeter sayıda oy aldı.

Soma, Hendek, Aladağ, Gezi ve Çorlu davalarının avukatı Atalay, Gezi davasında üç kez yargılandı. İki kez beraat eden Atalay, 25 Nisan 2022’de 18 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

Baş da Meclis’te

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da İstanbul 3. bölgeden milletvekili seçildi. TİP’i 2017’de kuran Baş, 2018’de Halkların Demokratik Partisi (HDP) listelerinden milletvekili seçildi. Baş, 11 Ekim 2018’de Barış Atay Mengüllüoğlu’yla birlikte HDP’den ayrılıp TİP’e geçti.

TİP’in Meclis’e yolladığı üçüncü milletvekili ise Sera Kadıgil oldu. Kadıgil, 2018 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili seçilmiş, 25 Haziran 2021’de TİP’e katılmıştı.

İstanbul 2. bölge birinci sıra adayı gazeteci Ahmet Şık da milletvekili seçilerek Meclis’e girdi.

TİP’in Muğla milletvekili adayı oyuncu Mehmet Aslantuğ ile Hatay’daki yerini Can Atalay’a bırakıp Antalya’dan ikinci sıra adayı olan Barış Atay da seçilemedi.

Kaynak: Medyascope