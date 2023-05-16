Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay, geçtiğimiz yıl görülen Gezi davasında 18 yıl hapis cezası almıştı ve 1 yıldır tutuklu durumda. Meclise girmeye hak kazanan Avukat Can Atalay için hukuki süreç nasıl işleyecek, tahliye olacak mı?

CAN ATALAY TAHLİYE OLACAK MI?

Anayasa'nın 83. maddesine göre milletvekilleri Meclis'in kararı olmadıkça tutuklanamıyor ve yargılanamıyor. Atalay'ın yargılandığı mahkemeye başvurularak tahliyesi istenecek. Eğer olumsuz bir sonuç çıkarsa Can Atalay'ın avukatları seçilme hakkının ihlal edildiği ve tutukluluğun makul süreyi aştığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak.

BENZER ÖRNEK MEVCUT

Gazeteci Mustafa Balbay bu konuya benzer bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Balbay Ergenekon davasında tutuklu yargılanırken 12 Haziran 2011’de yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) milletvekili seçilmişti.

Tahliye talebi yargılandığı mahkeme tarafından iki kez reddedilen Balbay bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararıyla Mustafa Balbay tahliye edilmişti.

Kaynak: Superhabertv