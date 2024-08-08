Müzik dünyasının yıldızlarından Dua Lipa, son dönemlerde yemek tercihleriyle de gündemde. Geçtiğimiz yıllarda karpuzun üzerine pul biber dökerek yemesiyle konuşulan Lipa, şimdi de zeytinyağlı vanilyalı dondurma tarifiyle sosyal medyanın gündeminde.

Dua Lipa'nın Sevdiği Dondurma Tarifi

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, BBC Radio1 yayınında vanilyalı dondurmasına zeytinyağı ve deniz tuzu ekleyerek yediğini açıklamıştı. Bu sıra dışı dondurma tercihi, özellikle yaz aylarında TikTok'ta viral olmaya başladı.

Malzemeler:

Vanilyalı dondurma

Kaliteli zeytinyağı

Deniz tuzu

Yapılışı

Bir kase vanilyalı dondurma alın.

Üzerine cömertçe zeytinyağı gezdirin.

Son olarak, deniz tuzu serpin.

Servetle Birlikte Gelen Keyif

Dua Lipa'nın bu sıra dışı dondurma tercihi, önce şüpheyle karşılansa da zamanla sevilen bir lezzet haline geldi. Özellikle sıcak yaz günlerinde zeytinyağlı vanilyalı dondurmanın ferahlatıcı etkisi oldukça beğeniliyor.

Karpuz Sevgisinden Sonra Dondurma Trendi

Dua Lipa, geçtiğimiz yıllarda da karpuzun üzerine pul biber dökerek yemesiyle gündeme gelmişti. O dönem de TikTok'ta viral olan bu karpuz tarifi, yaz aylarının favorisi olmuştu. Şimdi ise Lipa'nın dondurma tercibi, yaz tariflerinin yeni gözdesi.

İşte Dua Lipa'nın zeytinyağlı vanilyalı dondurma tarifi, serin ve lezzetli bir seçenek olarak karşımızda duruyor. Yazın sıcak günlerinde bu keyifli tarifi denemeyi ihmal etmeyin!